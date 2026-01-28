Paradise Moments in der Badewelt Sinsheim 2026 – Candlelight-Konzert unter Palmen

Wenn hunderte Kerzen ihr warmes Leuchten über der Lagune ausbreiten und berührende Live-Musik die Thermen & Badewelt sanft erfüllt, entsteht im warmen Wasser ein Konzertmoment, der tiefer geht als Worte. Die Paradise Moments Candlelight-Konzerte stehen für entspannte Abende und eine besondere Atmosphäre. Im Februar und März 2026 wird das Palmenparadies so zu einem Ort für besondere Momente – stilvoll und emotional. Im Mittelpunkt steht das Gefühl. Die Gäste erleben einen stimmungsvollen Moment: die wohltuende Wärme des Wassers, das ruhige Spiegeln hunderter Kerzen auf der Oberfläche, Musik, die sich harmonisch in den Raum einfügt. Alles ist darauf ausgelegt, dass Wahrnehmung und Stimmung feiner werden. Am 26. Februar 2026 (ab 19:00 Uhr) sorgt Soulfamily mit gefühlvollen Chor-Songs für eine warme, berührende Stimmung. Die Stimmen füllen das Palmenparadies und begleiten die Gäste durch einen entspannten Abend im Kerzenschein. Am 10. März 2026 (ab 19:30 Uhr) übernimmt das Mark Zander Trio mit Gesang, Saxophon, E-Bass und Klavier. Jazzige, ruhige Arrangements schaffen eine elegante Atmosphäre, die perfekt zur besonderen Kulisse der Therme passt. Ob zum Valentinstag oder als liebevolle Aufmerksamkeit: Das Candlelight-Konzert ist eine ideale Geschenkidee für den Lieblingsmenschen. Gemeinsame Zeit, besondere Atmosphäre und ein Erlebnis, das man teilt.

Candlelight-Konzerte: Soulfamily Do. 26. Februar, 19 Uhr; Mark Zander Trio, Di. 10. März, 19:30 Uhr

Thermen & Badewelt Sinsheim, Badewelt 1, 74889 Sinsheim, Fon: 07261-40280, www.badewelt-sinsheim