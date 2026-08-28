Sind wir was wir sind in Heilbronn (26.9. bis 22.10.26)

Im Jahr 2089 bricht die 39 Jahre währende Herrschaft der Oligarchie zusammen. Nun kann die Bevölkerung das geheime »Gesundheitsprogramm« der Elite kennenlernen, mit der sie die eigene Lebenserwartung steigern wollte. Die als Waisenhäuser getarnten Einrichtungen wurden von einer KI abgeriegelt, kontrolliert und aufrechterhalten. Das Publikum wird über einen szenischen Rundgang durch das Heilbronner Theater in die Geschichte hineingezogen. Ein Theaterparcours von Bastian Thurner in Zusammenarbeit mit Jugendlichen der Schlossfestspiele Ettlingen. Start ist im Wollhaus, Eingang Fleiner Tor.

26. September bis 22. Oktober, Start am Wollhaus, Eingang Fleiner Tor, Heilbronn, www.theater-heilbronn.de