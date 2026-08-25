STRAKU Neckarbogen: Das inklusive Straßenkunstfestival (4.10.26)

Am 4. Oktober 2026 ­verwandelt sich der Heilbronner Neckar­bogen erneut in eine bunte ­Bühne der Vielfalt. Das dies­jährige Festival bietet ein abwechslungsreiches ­Programm auf mehreren ­Bühnen und im gesamten ­Neckarbogenpark.

Das inklusive Straßenkunstfestival STRAKU bringt Menschen zusammen und macht Inklusion im öffentlichen Raum sichtbar und erlebbar. Der Neckarbogen bietet mit seiner barrierearmen Infrastruktur und der attraktiven Lage am Wasser den idealen Rahmen für das Festival. Hier begegnen sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auf Augenhöhe – als Künstler, Helferinnen, im Organisationsteam und als Publikum. Barrieren werden abgebaut, nicht nur im Kopf, sondern auch im öffentlichen Raum und im Miteinander. Das von der Ev. Stiftung Lichtenstern und Philipp Falser veranstaltete Festival bietet ein abwechslungsreiches Programm auf mehreren Bühnen und im gesamten Neckarbogenpark. Internationale und regionale Künstler begeistern mit Akrobatik, Jonglage, Straßentheater, Musik und Walking-Acts. So präsentiert das TLG-Trio aus Österreich eine beeindruckende Akrobatik- und Jonglageshow, während die Kompanie CircO aus Hannover mit einer Zirkusshow mit mehr als zehn Artisten beeindruckt. Matthias Romir aus Nürnberg zeigt eine Darbietung die »wie guter Kaffee schmeckt: bitter wie das Leben, schwarz wie die Zukunft, und doch auf seltsame Weise ein Genuss.« In der Atari Show aus Argentinien ist das Scheitern Prinzip und lachen Programm. Viola Schley kombiniert Jonglage und Musik und Klikusch zieht die Menschen mit ungestümen Charme in seinen Bann. Musikalisch wird das Programm ebenso vielfältig: Mit dabei ist Suzie Fleur aus den Niederlanden. Sie wird gerne als verlorene Tochter von Pippi Langstrumpf beschrieben und rockt die Bühne mit Rock und Metal. Mimose aus Darmstadt vereint Indie, Dream und Folk und das Duo Flowza aus Freiburg besticht durch einen unverkennbar warmen Sound. Zwischen Umzugskisten und Lichterketten schreibt Elaj aus Heidelberg Songs im 13qm WG Zimmer. Für kreative Köpfe gibt es ein Mitmachangebot im Atelier Großartig sowie einen Spielestation und ein Kreativangebot mit Sprühdosen vorm Café Theo. Die Jugendherberge sorgt für das leibliche Wohl.

STRAKU Neckarbogen

Sonntag, 4. Oktober, 11 bis 19:30 Uhr

Eintritt frei

www.straku-festival.com

www.lichtenstern.de/straku