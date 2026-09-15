Stuttgart leuchtet wieder: Der Christmas Garden startet am 18. November in seine achte Saison

Schon bald beginnt die schönste Zeit des Jahres und damit steigt auch in der Wilhelma die Vorfreude auf funkelnden Lichterglanz: Ab dem 18. November 2026 erstrahlt der Christmas Garden Stuttgart mit seiner neu gestalteten Lichterwelt. In der achten Ausgabe erwartet die Gäste erneut eine Fülle künstlerischer Highlights. Der Vorverkauf für das vorweihnachtliche Lichtkunst-Event hat heute begonnen; auch die vergünstigten Familientickets für fünf Familientage sind jetzt erhältlich.

Die Christmas Garden zeichnen sich durch exklusiv inszenierte Rundwege aus, die jedes Jahr neu gestaltet werden. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg führen funkelnde Pfade durch das kunstvoll inszenierte Ambiente der Wilhelma. Jeder Christmas Garden ist einzigartig, keiner gleicht dem anderen. Millionen von Lichtpunkten tanzen über die Landschaft und erwecken die unverwechselbare Christmas-Garden-Stimmung zum Leben. Farbenprächtige Szenen entstehen, die zu Momenten voller Zauber einladen. Der Christmas Garden Stuttgart wird zur entschleunigenden Winteroase inmitten des Vorweihnachtstrubels.

Dr. Thomas Kölpin, Direktor der Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart: „Gerade erst sind die Sommerferien in Baden-Württemberg zu Ende gegangen. Noch stehen die tropischen Seerosen im Maurischen Garten in Blüte. Aber der Countdown läuft. Wir freuen uns sehr, dass die Winterzeit Schritt für Schritt näher rückt und Christmas Garden unsere historischen Parkanlagen allabendlich in ein Meer aus Lichtern und Farben tauchen wird. Dann wird es Zeit, die Wilhelma wieder von einer ganz besonderen Seite zu erleben!“

Für viele Gäste ist der abendliche Spaziergang zu einer liebgewonnenen Tradition in der Vorweihnachtszeit und an den Festtagen geworden. Auf dem Rundweg und im Restaurant Amazonica ergänzen süße und herzhafte Snacks sowie heißer Glühwein oder Punsch das Angebot. Während der gesamten Saison gibt es für die kleinen Gäste Spiel und Spaß mit einer spannenden Kinder-Rallye, leuchtende Zuckerwatte und viele Fotospots. An den Familientagen warten zusätzliche Überraschungen auf junge Besucherinnen und Besucher.

Vom 18. November 2026 bis zum 16. Januar 2027 lädt der Christmas Garden Stuttgart – durchgeführt von der Christmas Garden Deutschland GmbH und der C² Concerts GmbH – unter freiem Himmel fast täglich zum Staunen und Genießen ein. Der Christmas Garden Stuttgart ist geschlossen am 24. & 31. Dezember 2026.

Karten gibt es auf christmas-garden.de/stuttgart sowie auf myticket.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets sind ab 18,90 Euro erhältlich.

Christmas Garden Stuttgart

18. November 2026 – 16. Januar 2027, Wilhelma, christmas-garden.de/stuttgart/