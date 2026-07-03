Technik Museen Sinsheim Speyer starten Ferienaktion

Zum Jubiläumsjahr sagen die Technik Museen Sinsheim Speyer Danke – mit einem Familien-Sommerdeal pünktlich zum Ferienstart. Anlass sind die Geburtstage beider Häuser: Sinsheim feiert in diesem Jahr 45-jähriges, das Technik Museum Speyer 35-jähriges Bestehen. Mit der Sommeraktion sparen Familien über 20 Prozent: Zwei Erwachsene und zwei Kinder (von 5 bis 14 Jahren) erhalten den Eintritt in eines der beiden Museen zum Preis von vier Kindertickets. Das Angebot kostet 80 Euro und beinhaltet zusätzlich eine Guthabenkarte („Fan Pay Card“) im Wert von 13 Euro, mit der vor Ort Fahrattraktionen wie die beliebten Mini-Karts und Sprungboote oder mechanische Musikinstrumente genutzt werden können. Weitere Kinder können gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Der Deal ist ausschließlich online unter www.technik-museum.de/sommerdeal buchbar und gilt vom 1. Juli bis zum 30. September 2026.

Während die Kinder begeistert Flugzeuge in luftiger Höhe erklimmen, werden bei den Erwachsenen Erinnerungen wach. Vielleicht entdeckt der eine das Motorrad seiner Jugend wieder, während der andere vor seinem damaligen Traumauto stehen bleibt. Gemeinsam staunen Groß und Klein über den originalen Raumgleiter Buran im Technik Museum Speyer. Dafür ist keine Reise in die USA nötig. Ebenso beeindruckend ist der Aufstieg zu den beiden Überschallflugzeugen Concorde und Tupolev Tu-144, die auf dem Dach des Technik Museum Sinsheim nebeneinander in Startposition aufgestellt sind. Allein dieser Anblick ist weltweit einzigartig.

Die Technik Museen Sinsheim Speyer sind weit mehr als klassische Ausstellungshallen. Sie sind lebendige Erlebnisorte, an denen technische Meilensteine und Errungenschaften greifbar werden. Besucher können im Führerstand einer Lokomotive stehen, den Alarmablauf in der Feuerwehr-Ausstellung verfolgen, mechanische Musikinstrumente zum Klingen bringen oder auf der Tragfläche einer Boeing 747 mit Blick auf den Speyerer Dom Selfies machen. Zwischen Oldtimern, Flugzeugen, U-Booten, Raumfahrt und tausenden weiteren Exponaten kommen Menschen jeden Alters zusammen und entdecken gemeinsam die faszinierende Welt der Mobilität und Technik.

„2026 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Beide Museen feiern Jubiläum. Mit zahlreichen Aktionen bedanken wir uns bei unseren Besuchern und Fans für ihre langjährige Treue. Der Familien-Sommerdeal ist eine davon. Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, gemeinsam Zeit zu verbringen, Neues zu entdecken und Erinnerungen zu schaffen. Gerade in Zeiten, in denen viele ihre Ausgaben bewusst planen, sind solche gemeinsamen Erlebnisse besonders wertvoll“, sagt Museumsleiter Andreas Hemmer.

Ein weiterer Vorteil der Sommeraktion: Die fünfte Auflage des großen Museumsbuchs ist zum vergünstigten Museumsmitgliederpreis von 12 Euro statt regulär 14,95 Euro erhältlich. Das Werk umfasst 464 Seiten mit rund 950 Abbildungen. Der Familien-Sommerdeal ist Teil zahlreicher Jubiläumsaktionen, mit denen die Technik Museen Sinsheim Speyer im Jahr 2026 auf insgesamt 80 Jahre Museumsgeschichte zurückblicken und das Jubiläumsjahr gemeinsam mit ihren Besuchern feiern.