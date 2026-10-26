Vorhang auf: LesArt – 30. Literaturtage Ansbach, 08. bis 15.11.26

Hochwertige zeitgenössische Literatur auf den Punkt gebracht – das ist zum Markenzeichen der ­Literaturtage »LesArt« in Ansbach geworden. Vom 8. bis 15. November gibt es täglich neue Lieblingslektüren zu entdecken: Berührende Familienromane, fesselnde Sachbücher und beliebte Literaturklassiker, für alle Buchfans ist etwas dabei. Das ­facettenreiche Programm ermöglicht einen ­konzentrierten Blick auf das aktuelle Literaturgeschehen und eröffnet neue Horizonte. Eine Einladung zum gemeinsamen Gespräch für alle.

Expand Foto: Eddy Zimmermann Helga Schubert

Ruth-Maria Thomas eröffnet die LesArt mit einer Liebesgeschichte, die es in sich hat. Ihr Roman »Die zweitgrößte Liebe« erzählt von feinen gesellschaftlichen Unterschieden und stellt u.a. die Frage, welche Rolle Geld in Beziehungen spielt. Helga Schubert gilt als Zuversichtsautorin. Die Bachmann-Preisträgerin beeindruckt mit ihren anrührenden Erzählungen »Luft zum Leben« und stellt ihren druckfrischen Roman vor. Im LesArt-Studio ­sprechen zwei Autorinnen über ihre Bücher: Iryna Fingerova berichtet in »Zugwind« bewegend vom Leben einer jungen ukrainischen Hausärztin in Deutschland. Vera Zischkes Bestseller »Pina fällt aus« schildert voll Witz und Wärme eine kuriose Hausgemeinschaft, die zusammenhält. Shooting Star Lukas Rietzschel hat mit »Sanditz« einen der wichtigsten Romane des Jahres geschrieben und gilt als Beobachter und Deuter der Gesellschaft in Ostdeutschland.

Der elegante Stilist Thomas Hettche taucht mit »Liebe« ein in das größte aller Gefühle. »Ein Wunder von einem Buch« lobte Denis Scheck. Als bestes Sachbuch wurde Konstantin Richters »Dreihundert Männer« ausgezeichnet, die fesselnde ­Geschichte der Deutschland AG. Leon Engler gelang mit »Botanik des Wahnsinns« ein Überraschungserfolg, ein Roman über Herkunft und die Frage, was »normal« überhaupt bedeutet. Zum ­poetischen Abschluss porträtieren Gunnar Och & Christoph Grube die Literaturikone Ilse Aichinger. Außerdem führt eine literarische Exkursion zum Thema »Prinzenreise« ins Markgrafenmuseum. Bei Schullesungen begeistern Autoren auch junge Menschen und erzählen aus erster Hand wie ein Buch entsteht. Die begleitende Ausstellung der nominierten Bücher zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2026 rundet das Festival-Programm ab.

Programm:

So. 8. November, 11 Uhr: Eröffnung mit Ruth-Maria Thomas

Mo. 9. November, 20 Uhr: Helga Schubert

Di. 10. November, 20 Uhr: Iryna Fingerova & Vera Zischke

Mi. 11. November, 11 Uhr: Literarische Exkursion ins Markgrafenmuseum

Mi. 11. November, 20 Uhr: Lukas Rietzschel

Do. 12. November, 20 Uhr: Thomas Hettche

Fr. 13. November, 20 Uhr: Konstantin Richter

Sa. 14. November, 20 Uhr: Leon Engler

So. 15. November, 11 Uhr: Matinee zu Ilse Aichinger

LesArt – 30. Literaturtage Ansbach, So. 8. bis So. 15. November, Ansbach, www.ansbach.de