Wein und Fake-News

Im Rahmen der Langen Nacht der Museen am 21. März 2026 bietet die Stuttgart-Marketing GmbH zwei interaktive Angebote in der Stuttgarter Innenstadt an.

× Erweitern Foto: © Stuttgart-Marketing GmbH, Thomas Niedermüller

Weinbaumuseum goes Haus des Tourismus

Exklusiv zur Langen Nacht der Museen zieht das Weinbaumuseum Uhlbach am 21. März in das Haus des Tourismus. Neben spannenden Weinfakten in der Tourist-Information i-Punkt können sich Weininteressierte auf drei besondere Angebote im ersten Stock freuen: Eine Weinprobe mit Weinexpertinnen und -experten aus dem Weinbaumuseum, die Möglichkeit ein individuelles Weinetikett zu gestalten und die Antwort auf die Frage „Welcher Stuttgarter Wein bin ich?“.

Tag: Samstag, 21.03.2026 Beginn: ab 18 Uhr Weinproben um 18.20 Uhr, 19 Uhr, 19.40 Uhr, 20.20 Uhr, 21 Uhr, 21.40 Uhr, 22.20 Uhr, 23 Uhr und 23.40 Uhr Dauer: Weinproben je 20 Minuten Ort: Haus des Tourismus am Markplatz Hinweis: Weinprobe 10€ pro Person – Anmeldung vor Ort erforderlich

× Erweitern Foto: © Stuttgart-Marketing GmbH (KI-generiert)

Die echte Fake News Tour – Schnupperedition

Spannende Mythen, überraschende Fakten und verblüffende Anekdoten rund um Stuttgart erfahren Teilnehmende bei der etwa 45-minütigen Stadtführung. Doch Vorsicht: Nicht alles, was der Guide erzählt, stimmt wirklich. Jetzt gilt es herauszufinden, welche Geschichten nur erfunden sind.

Tag: Samstag, 21.03.2026

Beginn: 19 Uhr, 20 Uhr und 21 Uhr

Dauer: ca. 45 Minuten

Treffpunkt: Schillerdenkmal am Schillerplatz

Ende der Tour: Haus des Tourismus am Marktplatz

Weitere Informationen zur Langen Nacht der Museen unter www.stuttgart-tourist.de