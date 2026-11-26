Die Adventszeit hat ihre eigenen Rituale: Plätzchen backen, Glühwein oder Punsch auf dem Weihnachtsmarkt genießen, Geschenke besorgen. Oft gesellt sich dennoch etwas Hektik dazu. Wer zwischendurch durchatmen möchte, findet in Sinsheim einen Ort, an dem sich die Advents- und Weihnachtszeit anders anfühlt. Die Glasfronten der Thermen & Badewelt Sinsheim geben den Blick frei auf den Winternebel im Kraichgau. Drinnen lädt das ca. 34 Grad warme Wasser der Lagune dazu ein, sich treiben zu lassen. Und statt einer Tanne tragen hier die Palmen Weihnachtsbeleuchtung. Beim Adventsauftakt am 29. November können Gäste bei kreativen Weihnachts-Bastelaktionen ihre eigenen Adventskunstwerke gestalten und mit nach Hause nehmen. Zum Workshop-Angebot zählt beispielsweise die Gestaltung von Weihnachtskugeln, Schmuckschalen oder das Bemalen von Stabkerzen. Vom 4. bis 6. Dezember wird das Palmenparadies dann zur Bühne für das neue Event-Format AQUA LUMINA – Licht. Kunst. Erleben. Projektionen, Farben, visuelle und interaktive Elemente verändern drei Tage lang die Wahrnehmung und eröffnen neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von Wasser, Architektur und Palmen. Teile der Lichtinszenierungen sind bereits bei Tageslicht zu entdecken. Eine besondere Show entfaltet ihre Wirkung am Abend nach Einbruch der Dämmerung. Wie jedes Jahr stellt sich im Advent dann auch die Frage nach den passenden Geschenken. Mit einem Gutschein für die Thermen & Badewelt Sinsheim lässt sich Vorfreude unter den Weihnachtsbaum zaubern.

Geschenk-Gutscheine, Tickets und BLUPHORIA Geschenkboxen unter www.badewelt-sinsheim.de sowie über die BLUPHORIA-App