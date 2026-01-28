Winterwochen in den Technik Museen Sinsheim Speyer

Während draußen noch Eiskristalle auf den Feldern glitzern und der Frühling in weiter Ferne scheint, gehen die großen und kleinen Besucher in den Technik Museen Sinsheim Speyer auf Entdeckungsreise. Zwischen Flugzeugen, Oldtimern, Lokomotiven und echten U-Booten lässt sich Technik hautnah erleben. Bis zum 27. März 2026 erweitern die Museen ihr Angebot durch die Aktion »Winterwochen«: Besucher erhalten beim Kauf einer Museumseintrittskarte den Besuch einer IMAX-Dokumentation kostenfrei dazu. Die großformatigen Dokumentarfilme ergänzen das Museumserlebnis und versetzen das Publikum visuell mitten in das Geschehen. Zur Auswahl stehen eindrucksvolle Dokumentationen über Expeditionen in die Tiefsee, Abenteuer in den Nationalparks oder Missionen ins Weltall. Das IMAX Kino Sinsheim zeigt gestochen scharfe Bilder auf einer 22 x 27 Meter großen Leinwand und ist mit modernem Raumklang ausgestattet, der das Geschehen intensiv erlebbar macht. Zu den Höhepunkten zählt die neue Produktion »U17 – Die 500 Tonnen Reise«, die exklusiv im IMAX Kino des Technik Museums Sinsheim zu sehen ist. Die Dokumentation zeigt den aufwendigen Transport des 50 Meter langen U-Boots U17 von Kiel bis in den Kraichgau – über Flüsse, Straßen und Brücken hinweg – und begleitet seine Ankunft als neues, begehbares Exponat im Technik Museum Sinsheim.Die Winterwochen bieten die ideale Gelegenheit für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie: Technik entdecken, Geschichte verstehen und eindrucksvolles Kino genießen.

Winterwochen, bis Do. 27. März, Technik Museen Sinsheim Speyer, technik-museum.de/winterwochen