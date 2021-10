»Erleben schafft Wissen«: Das ist das Motto der Mitmachausstellung der experimenta Heilbronn im Mercedes-Benz Museum. Sie ist sehr beliebt, kein Wunder: Sechs interaktive Stationen ermöglichen Kindern wie Erwachsenen eine spannende Reise durch die Welt von Wissenschaft und Technik. Der Besuch ist kostenfrei.

Naturwissenschaft und Technik wirken manchmal abstrakt. Wie konkret und mit wieviel Freude sich beides tatsächlich erleben lässt, zeigt die experimenta Heilbronn, Deutschlands größtes Science Center. Dort werden auf ganz unterschiedliche Weise die Auswirkungen der faszinierenden MINT-Fächer auf den Alltag erfahrbar.

Das ist auch im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart möglich. Denn im Rahmen einer auf zwei Jahre angelegten Kooperation beider Institutionen gibt es dort die Mitmachausstellung »Erleben schafft Wissen«, eigens konzipiert von der experimenta für das Mercedes-Benz Museum. Seit der Wiedereröffnung des Museums am 1. Juni 2021 nach dem pandemiebedingten Lockdown haben sich mehr als 25.000 Besucher von den spannenden Stationen inspirieren lassen. Ob Familien mit Kindern am Wochenende, Schulklassen unter der Woche oder Einzelbesucher: Die sechs Stationen sind immer sehr gut besucht. Die Mitmachausstellung läuft noch bis Ende September 2022. Die Stationen sind auf rund 240 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Bereich Faszination Technik (Ebene 0) präsentiert und können kostenfrei besucht werden.

Die sechs Stationen der Mitmachausstellung

Luftexperimente: Wie verhält sich eigentlich die Luft, die uns umgibt? Ein überdimensionales Luftlabyrinth lässt das Element völlig neu entdecken. Strippenzieher: Nur wer gemeinsam an den richtigen Strängen zieht, kommt im Team ans Ziel. Kugelspiele: Eine Kugelbahn beantwortet spielerisch Fragen der Physik: Wie funktioniert die Schwerkraft? Und was ist eine archimedische Schraube? Kreativbilder: An der Station Schattenbilder entstehen aus Bewegung, Farbe und Form ganz individuelle und persönliche Porträts. Teamgeist: Sich absprechen und gemeinsam eine Lösung finden – die Rennstrecke kann nur als Team gemeistert werden. Wissenstwister: Wissenschaft und Technik verändern und prägen die Welt. Wer behält bei diesem Quiz den Überblick? Alle Infos zur Ausstellung: mercedes-benz.com/museum