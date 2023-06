Charles Lapicque

»FREIRÄUME« in Eberbach

Vom 7. Juli bis zum 6. August 2023 verwandeln sich in der -Innenstadt von Eberbach/-Neckar Ladengeschäfte in Kunsträume, in denen Werke verschiedener Künstler ausgestellt werden.

Jeweils an den Wochenenden sind kunstinteressierte Besucher eingeladen, bei einem Rundgang durch die Stadt an verschiedenen Standorten mehr als 100 Werke von Viktor Vasarely, Charles Lapicque, Honore Daumier, Wolfram Scheffel und weiteren Künstlern kennenzulernen. Durchgeführt wird die Ausstellungsserie im Rahmen des Projektes »Freiräume« des Rhein-Neckar-Kreis, der Metropolregion Rhein-Neckar und der Stadt Eberbach, die in bisher leerstehenden Ladengeschäften bereits im Herbst multifunktionale Räume und Coworking-Spaces anbieten wird und damit vernetzte Stadt-Umland-Beziehungen aufbauen will. Gezeigt werden an fünf Wochenenden zumeist handsignierte Originallithografien namhafter Künstler. So werden in der Galerie ARTgerecht (Friedrich-Ebert-Straße 2) rund 20 Werke des Begründers der Op-Art Viktor Vasarely gezeigt. Selten sind auch die oftmals handcolorierten Werke von Honore Daumier (1808 bis 1879), einer der berühmtesten Karikaturisten Frankreichs, der vor mehr als 180 Jahren zahlreiche Werke geschaffen hat. Weitere Künstler, die in den Kunsträumen präsentiert werden, sind Charles Lapicque (1898 bis 1988), ein bedeutender Vertreter der École de Paris oder Wolfram Scheffel, dessen Holzdrucke farbige Landschaften in eine neue Darstellung rücken. Ebenfalls zu sehen sind Bilderserien des italienischen Fotografen Sandro Libra, eindrucksvolle Portraits von Ruby Heimpel und iPhone-Bilder von Adrian Dister. Ein ei

gener Raum wird der Eberbacher Künstlerin Hanna Breidinger-Spohr gewidmet sein. Das Ausstellungskonzept lädt zum Spazieren durch die Eberbacher Innenstadt ein.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 7. Juli, 18 Uhr, in der Galerie ARTgerecht in Eberbach mit anschließendem Rundgang zu den weiteren Ausstellungsorten.

Freiräume, Fr. 7. Juli bis So. 6. August, Samstags 10 bis 16 Uhr, Sonntags 13 bis 18 Uhr, Ladengeschäfte in Eberbach