»Hölderlins Orte«: Fotografien von Barbara Klemm

Neben der literarischen Ausstellung rund um den vor zweieinhalb Jahrhunderten in Lauffen geborenen Dichter und Philosophen ist ebenfalls bis 23. Mai eine Sonderausstellung mit Fotografien der Fotografin Barbara Klemm im Hölderlinhaus zu sehen. Klemm hat viele Jahre für die FAZ fotografiert und zahlreiche Prominente porträtiert. Ihr Kennzeichen ist: Sie fotografiert immer in schwarz-weiß. Zu Hölderlins 250. Geburtstag ist sie dem Dichter in seinen Orten nachgegangen und hat Motive abgebildet, die auf das Leben des Dichters und auf Zeilen aus seinen Gedichten bezogen sind. Die Ausstellung »Hölderlins Orte« wurde bereits in Nürtingen, Tübingen, Bad Homburg, Jena und Berlin gezeigt und wird nach der Präsentation in Lauffen nach Aix-en-Provence weiterwandern.

