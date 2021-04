»Kunst in Zeiten der Pandemie«

Drei KünstlerInnen Kirsten Brunner und Bärbel Flohr, Malerei und Klaus Flachsbarth, Fotografie, begegnen der aktuellen Herausforderung auf verschiedene Arten. Brunner widmet sich collagierten Erzählbildern, die ihre Auseinandersetzung mit den Themen der Zeit illustrieren. Flohr thematisiert in expressiven Portraits Isolation und die Angst vor dem Ungewissen. Flachsbarth nutzte die Auszeit, um in einer neuen fotografischen Technik malerische Kompositionen zu gestalten. Draußen in der Natur hat er eine Form von gestischer Fotografie mit der Bewegten Kamera im Stil des »magischen Realismus« ausporbiert. Zum Ausstellungstitel gibt es einen Youtubekanal, wo man einen Teil der Arbeiten sehen kann.

18. April bis 2. Mai, Galerie K55, Karlstraße 55, Heilbronn, www.kbheilbronn.de