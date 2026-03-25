»Leidenschaft und ­Forschung«: Ausstellung in Ellwangen

Bis zum 10. Januar 2027 ist im Ellwanger Alamannenmuseum die Sonderausstellung »Leidenschaft und Forschung – Die archäologische Sammlung ­Hohenzollern« zu sehen. Mit der vom Landes-­museum Württemberg konzipierten Ausstellung, die nun in Ellwangen als zweite Station nach Stuttgart präsentiert wird, gelangen lange nicht mehr gezeigte archäologische Schätze ins Licht der ­Öffentlichkeit. Die Sonderschau ist ein Beitrag zum 25-jährigen ­Jubiläum des Alamannenmuseums, das im ­September 2001 eröffnet wurde.

Das Landesmuseum Württemberg konnte 2021 mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder die fürstlich-archäologische Sammlung Hohenzollern-Sigmaringen, die seit langem nicht mehr öffentlich zugänglich war, übernehmen. Diese Sammlung, ­eine der bedeutenden Privatsammlungen Süddeutschlands, schließt eine wichtige Lücke im ­Bestand der Altfunde zwischen Baden und Württemberg. Ihre Entstehung im 19. Jahrhundert fällt in eine Zeit, als die heimische Archäologie sich gegenüber der Klassischen Archäologie als eigenständige Wissenschaft etablierte. Die Ausstellung präsentiert ausgehend vom Gründer Fürst Karl Anton das Netzwerk unterschiedlicher Persönlichkeiten, ­welche die Sammlung maßgeblich prägten. Zudem zeigt sie anhand der verschiedenen Charaktere die Vielfalt der archäologischen Sammlung auf. Sie zeigt faszinierende Fundstücke – von kunstvollen römischen Silberscheiben bis zu apulischen Vasen.

Expand Foto: Landesmuseum Württemberg, Hendrik Zwietasch

Beispielhaft werden in der Ausstellung fünf Persönlichkeiten vorgestellt, die maßgeblich zur archäologischen Sammlung Hohenzollern beigetragen ­haben. Allen voran das Fürstenpaar Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen und Josephine von ­Baden, die den Grundstein für die Sammlung legten. Ausgestellt ist eine Sammlung »Nordische Steinzeit« mit neolithischen Objekten aus Dänemark sowie eine Sammlung apulischer Vasen. Mit Baron Karl von Mayenfisch tritt ein adliger Sammler auf, welcher dem Fürstenhaus eng verbunden war und selbst zahlreiche Grabungen in den ­hohenzollerischen Gebieten durchführte. Den ­adligen Sammlern gegenüber stehen zwei bürgerliche Altertumsforscher: einerseits der Landwirt ­Johannes Dorn, der mit seinen Dampfdreschmaschinen durch das Land reiste und viele regionale Ausgrabungen durchführte, und andererseits der Architekt Wilhelm Friedrich Laur, der als erster ­Landeskonservator Hohenzollerns zu einer Institutionalisierung und Professionalisierung der Archäologie im Land beitrug. Weitere Exponate ­veranschaulichen das Nachleben der Sammlung: Auch nach dem Ende der eigentlichen Sammeltätigkeit gelangten Funde in die archäologische Sammlung Hohenzollern, die noch immer eine wichtige Bedeutung für die ­heutige Forschung haben.

Leidenschaft und Forschung – Die archäologische Sammlung Hohenzollern, bis 10. Januar 2027, Alamannenmuseum Ellwangen, www.alamannenmuseum-ellwangen.de