Fotos: Herrmann Försterling

Hermann Försterling, 1955 in Gengenbach geboren, lebt und arbeitet seit 1996 als freischaffender Künstler in Eppingen. Einer der Höhepunkte seines Kunstschaffens ist die Perfektionierung der Heliogravüre, einer kunstfotografischen Edeldrucktechnik der Wende zum 19. Jahrhundert. In der Ausstellung »Metamorphosen | Roses & Heads« zeigt die Galerie Cyprian Brennerr großartige Malereien und Heliogravüren von Hermann Försterling. In seiner Serie »Heads«, in der er selbst das Modell ist, beschränkt sich Försterling auf die Darstellung des Kopfes, in frontaler Nahaufnahme. Im Kontrast zu »Heads« stehen Försterlings Rosen. Hier setzt er Fotografien von Rosen, die die verschiedensten Stadien ihres Zyklus aufweisen und durchaus ebenfalls Metamorphosen durchleben, gekonnt in großformatigen, fotorealistischen Ölgemälden um.

bis 06.09.20, Galerie Cyprian Brenner, Lange Straße 32,

Schwäbisch Hall, www.galerie-cyprian-brenner.de