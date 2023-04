»Play by Rules - A Growing Exhibition« Ausstellung in Göppingen

Die Künstler Timo Herbst und Marcus Nebe beschäftigten sich mit politischem Widerstand, Demokratiebewegung und der Rolle der Medien. Für die raumgreifende Videoinstallation filmen sie seit 2015 u.a. in Budapest, Hongkong, Istanbul, Hamburg, Hiroshima und zuletzt in Lützerath. Die einzelnen Videos bieten in ihrer Gesamtheit Stück für Stück eine neue Perspektive und sind Übungen im Hinterfragen der Situation, sowie der Zuschreibung der Protestierenden. »A Growing Exhibition« begleitet an sieben Terminen die Installation »Play by Rules« von Timo Herbst und Marcus Nebe. Es finden Performances und Workshops mit weiteren Künstler und Experten statt , die mit der Ausstellung und dem Publikum interagieren und eine eigene Arbeit hinterlassen. Die Veranstaltungsreihe ist ein Versuch, die Welt mit den Augen anderer zu sehen.

»Play by Rules - A Growing Exhibition« bis So. 2.Juli, Halle unten, Kunsthalle, Göppingen

www.kunsthalle-goeppingen.de