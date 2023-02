»Quitte, Eisen Soda« in Heilbronn

In seiner ersten Einzelaustellung »Quitte, Eisen Soda« präsentiert Felix Kiessling Gemälde und Skulpturen, die in einem komplexen Zusammenspiel mit Sound, Licht und Datenverarbeitung dem Betrachter einen empathischen Blick auf den urbanen Stadtraum, den Takt der Welt und unseren Planeten liefert. Der 1980 in Hamburg geborene Künstler regt die Besucher der Ausstellung durch auditive und visuelle Darstellung kosmischer Phänomene, wie zum Beispiel Erdbebenparameter, an einen neuen Blick auf die Welt zu entwickeln. Als Echtzeitkonzert entwickelt die Ausstellung eine Partitur, die weder in künstlerischer noch menschlicher Hand liegt.

bis 16. April, Kunstverein Heilbronn, Allee 28, kunstverein-heilbronn.de.