»Schmuckstückchen«: Ausstellung von Johanna Mohr

In der aktuellen Ausstellung im Kulturhaus kann man spannende Accessoires für Damen begutachten Die Bonfelderin Johanna Mohr hat sich neben Filztaschen und Filzmäppchen auf Schmuck spezialisiert. Erstaunlicherweise nutzt die Künstlerin zur Herstellung ihrer »Schmuckstücken« feinste Drähte in verschniedenen Farben mit der Stricklieseln. Anna-Lena Jakob, die Enkeltocher der Künstlerin, sorgt am Keyboard zudem für einen stimmigen musikalischen Rahmen. Zu jedem einzelnen Schmuckstück gibt es außerdem noch eine Geschichte, welche man sich bei Bedarf vor Ort anhören kann. Der Eintritt zu der Austellung ist frei.

Bis 13. November

Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Bad Rappenau

www.badrappenau.de