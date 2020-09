»Wasser leben« bis zum 25.9. in Wertheim

Wasser ist eines der wesentlichsten Elemente auf unserem Planeten und letztlich die Grundlage allen Lebens. Die Wechselwirkung der beiden Begriffe im Ausstellungstitel begegnet uns ständig, findet ihren Niederschlag in den Bereichen Ernährung, Ökologie sowie Hygiene und legt sehr viele, aber auch unterschiedliche Themen wie Wassersport, Kühlsysteme, Siedlungspolitik, Tourismus nahe. In der Gruppenausstellung, an der neunzehn Künstler*innen teilnehmen, könnten folgende inhaltliche Schwerpunkte gebildet werden: Landschaft, Menschsein, Ökologie, Wassersport. Zu den teilnehmenden Künstlern gehören unter anderem Eberhard Bitter (Malerei), Marcel Börlin (Objekt), Sieglinde Gros (Skulptur), Johannes Hepp (Skulptur), Iris Hoppe (Video), Rainer Jacob (Fotografie), Joanna Jesse (Malerei), Ulrike Scheb (Malerei), Andi Schmitt (Malerei), Dorothea Schüle (Malerei) und Detlef Waschkau (Malerei/Relief).

bis 25.09.20, Burg Wertheim, art-isotope.de