Im Rahmen der Kunst-Matinée „Ausstellung, Hörspiel, Gespräch“ präsentiert Deutschlandfunk Kultur in Zusammenarbeit mit den Städtischen Museen Heilbronn am 30. Juni um 11.30 Uhr das Hörspiel „Irgendwann geht alles kaputt“ von Karl-Heinz Bölling. Ort der Präsentation ist die Kunsthalle Vogelmann, Allee 28.

Anlass der Hörspielpräsentation ist die Ausstellung „Wie es Euch gefällt“, die vom 20. April bis zum 29. September 2019 in Heilbronn gezeigt wird. In Anspielung auf die berühmte Shakespeare-Komödie sind erstmals fast alle der seit 2004 getätigten Ankäufe und Schenkungen an die Städtischen Kunstsammlung zu sehen. Die Matinée wird mit einer Kurzführung durch die Kuratorin Dr. Rita E. Täuber eröffnet. Präsentiert werden Werke von Moritz Baumgartl (*1934), Richard Deacon (*1949) und Christiane Möbus (*1947) sowie vielen weiteren Künstlern.

Zum Inhalt des Hörspiels:Die Zeit macht die Liebe kaputt. Die Uhr soll das Geticke sein lassen. Das Auto streikt. Der Antrieb ist weg. Im Museum ist Scheiße von Dieter Roth in Schachteln ausgestellt. Jetzt ist das teure Kunstwerk zerstört. Ein Mann hat es angefasst und zerdrückt. Ein anderer möchte Radiolärm aus der Nachbarwohnung anzeigen. Aber die Behörde ist schlimmer als das, was man anzeigen möchte. Hier hat alles mit allem zu tun und Gedanken verwandeln sich manchmal in Realität. Nur die Liebe dürfte nicht kaputt gehen. »Ich würde es gern reparieren wollen. Dass es neu beginnt, das ganze Leben.«

Im Anschluss an die rund 50-minütige Hörspielpräsentation sind die Besucher der Veranstaltung eingeladen, mit Stefanie Hoster, Regisseurin und Redakteurin der Abteilung Radiokunst von Deutschlandfunk Kultur, Kuratorin Dr. Rita E. Täuber sowie Komponist und Tonmeister Jean Szymczak ins Gespräch zu kommen. Karten für die Veranstaltung sind zum Preis von 4,00 Euro in der Kunsthalle Vogelmann, Allee 28, erhältlich.