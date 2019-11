15. Crailsheimer Weihnachtscircus

Es ist so weit, ab dem 20. Dezember öffnet der Crailsheimer Weihnachtscircus wieder seine Pforten und bringt ein absolut neues, nie dagewesenen Programm, das von keinem Weihnachtscircus in Süddeutschland zwischen Würzburg und Ulm, zwischen Heidelberg und Regensburg geboten wird.

Erneut gibt es im Crailsheimer Weihnachtscircus Akrobaten, Draufgänger, Live-Musik, bildhübsche Artistinnen und spektakuläre Tier-Acts zu sehen, zu hören und zu erleben. Die Besucher können ein unvergessliche Zeit ununterbrochener Action und Abenteuer erleben. Der Crailsheimer Weihnachtscircus verzaubert Erwachsene und Kinder jeden Alters gleichermaßen. Hier werden Erinnerungen geschaffen, die ein Leben lang halten.

Zum ersten Mal in Crailsheim ist in diesem Jahr eine der sensationellsten Elefanten-darbietungen der Welt. Eine der letzten Elefantenherden, die man in einem Zirkus erleben kann, tritt im Weihnachtscircus auf, präsentiert vom Preisträger des Circus-Festivals in Monte Carlo, Elvis Errani , bekannt durch Auftritte in den größten Zirkusunternehmen der Erde. Nirgendwo zu Weihnachten hat man die Möglichkeit, die letzten Riesen der Circusgeschichte so hautnah zu erleben, diese Show wird nur im Crailsheimer Weihnachtscircus geboten. Wer den beliebten Dickhäutern wirklich nahe kommen will, kann zusätzlich die Elefantenunterkunft besuchen oder sich mit ihnen fotografieren lassen.

Darüber hinaus finden sich noch viele weitere tolle Attraktionen. Im Bereich der Tiere wissen auch Hölschers lustige Seelöwen zu begeistern und zu amüsieren. Tierschauen sind aber natürlich nicht alles, zusätzlich treten ausgefallenen Artisten aus Italien, Tschechien, Deutschland, Frankreich und England auf, es wird Luftakrobatik in schwindelnder Höhe gezeigt, eine nie dagewesene Performance und Trickfolge, die ihresgleichen sucht.Für die musikalische Begleitung sorgt als Gast der der begnadete Sänger Thomáš Ringel, der schon im letzten Jahr mit seiner faszinierenden Stimme das Publikum zu Standig Ovations brachte. Unterstützt wird er von der hauseigenen Live-Band.

Wer eine Stunde vor Showbeginn kommt, kann sich im beheizten und festlich geschmückten Foyerzelt die Zeit mit heiße Waffeln, Crepès, Zuckerwatte, Popcorn und vielen weiteren Köstlichkeiten vertreiben.Nach jeder Aufführung steht der gesamte Cast für Fotos und Selfies zur Verfügung, damit die Besucher ein schönes Souvenir mit nachhause nehmen können.

15. Crailsheimer Weihnachtscircus Fr. 20. Dezember bis So. 5. Januar Circusplatz am Roßfeldkreisel Crailsheim

www.weihnachtscircus-crailsheim.de