125 Jahre Gesangverein Ernsbach e.V. – das war für das Jahr 2020 als großes Thema im Ernsbacher Chor pichorbello gedacht. Es sollte ein ganz besonderes Jahr werden! Das Jahr wurde ganz besonders, allerdings auf völlig andere Art und Weise.

Es ist nicht genau überliefert was der im Jahr 1895, zunächst als reiner Männerchor, gegründete Gesangverein während der Spanischen Grippe von 1918 bis 1920 erlebte. Aber weder zwei Weltkriege noch zwei Pandemien haben es geschafft, den Sängerinnen und Sängern aus Ernsbach die Freude am Singen zu verderben. Immer wieder schafften es die Vereinsmitglieder, sich neu zu erfinden. Zunächst

fusionierte man mit dem Werkschor der ebenfalls in Ernsbach ansässigen Familie L. & C. Arnold und in den 20er Jahren entschloss man sich schließlich, Frauen in den Chor aufzunehmen. Der zweite Weltkrieg brachte große Lücken in den Reihen der Sänger mit sich und an regelmäßige Singstunden war nicht zu denken. Die anschließende Blütezeit der 50er- bis 70er-Jahre war geprägt von großen Sängerfesten, Wertungssingen und vielen geselligen Veranstaltungen.

1983 übernahm der aus Ernsbach stammende Musiker Uli Dachtler von Fritz Holl die Chorleitung. Die Modernisierung des Chores gelang ihm durch seine jugendlich-engagierte Herangehensweise. Der Verein entschloss sich, dem gemischten Chor den Namen pichorbello zu geben, auch mit dem Hintergedanken, mehrere Chöre unter einem Dach zu vereinen.

Der Chor pichorbello steht mittlerweile für mitreißende Bühnenpräsenz, ein breites Repertoire und bewegende Konzerterlebnisse. Die Vereinigung verschiedener Chöre unter dem Dach des Gesangverein Ernsbach e.V. gelang im Jahr 2016 mit der Gründung eines Kinder-chores. Dieser findet im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Ernsbach statt. Die Kinder können erste Chorerfahrung sammeln und für das gemeinsame Singen begeistert werden.

Dieses besondere Jubiläumsjahr 2020 wird definitiv in die Geschichte des Vereins eingehen. Ein Jubiläumsjahr, das zwar ohne besondere Feierlichkeiten oder Aktionen verlief, dafür jedoch von besonderen Proben dominiert wurde.

Zunächst fanden die Proben in der Brechdarrhalle in Ernsbach mit dem Meterstab in der Hand, der Maske im Gesicht und dem Desinfektionsmittel in der Nase statt. Bei schönem Wetter wurde unter freiem Himmel auf dem Sportplatz geprobt. Jeder hatte seinen Klappstuhl dabei, hielt genügend Abstand zum Nachbarn und ganz Ernsbach freute sich über die Proben, denn endlich schallte wieder Gesang durch den Ort.

Im Herbst ging es zurück in die Pachthofscheuer mit den dicken Jacken gegen die Dauerbelüftung. Mit deutlich reduzierter Sängerzahl konnten die Abstände eingehalten werden.

Nun pausiert der Chor wieder und schmiedet Pläne. Auch diese Phase wird vorübergehen und der Chor wird mit viel Freude am Singen weitermachen. 125 Jahre lang hat er das getan und freut sich auf die nächsten 125!

Mehr Infos unter www.pichorbello.de