Eigentlich hätte der 19. Violinwettbewerb bereits 2021 stattfinden sollen, nun wird er schließlich in dieser Saison durchgeführt. Vom 27. August bis zum 3. September zeigen junge Talente aus aller Welt ihr Können an der Violine.

Bereits am 27. August findet das Eröffnungskonzert des 19. Violinwettbewerbs statt. Die erste Auswahlrunde hat dieses Mal online stattgefunden und die angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt stellen sich bereits in der 2. Auswahlrunde der Jury. Sie wurden anhand eingereichter Videos der geforderten Pflichtstücke eingeladen. Traditionell eröffnet das Concertino Ensemble das musikalische Treiben in Schöntal. In diesem Jahr musizieren auch ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger mit, u.a. Werke von Vivaldi und Piazzolla. Bei der Auslosung wird die Reihenfolge der Vorspiele ermittelt.

Eine feste Tradition zum Abschluss des Internationalen Violinwettbewerbs ist die Matinée, bei der sich bereits ein Teil der Preisträgerinnen und Preisträger auf der Bühne präsentiert. Diese findet in diesem Jahr am 3. September, 11 Uhr im Kloster Schöntal statt. Ab jetzt stehen den »ausgezeichneten« Talenten die Türen für andere Wettbewerbe oder vielleicht schon für die großen Bühnen ein Stückchen offen.

Ebenfalls am 3. September um 18 Uhr findet dann die Gala der Preisträger/innen im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau-Gaisbach statt. Die besten Talente des 19. Violinwettbewerbs von Kloster Schöntal werden mit Preisgeldern und Sonderpreisen ausgezeichnet. Im Mittelpunk der festlichen Preisübergabe steht der mit 5.000 Euro dotierte Reinhold Würth-Förderpreis. Das Publikum ist eingeladen, die Spielfreude und die Virtuosität der internationalen Gäste zu erleben.

Zusätzlich zum 19. Internationalen Violinenwettbewerb werden im August und September noch viele weitere interessante Konzerte geboten. Am 17. August spielt beispielsweise das Concertino Ensemble unter Leitung von Petru Munteanu »Virtuose Phantasien« in der Jugendstilkirche in Kirchberg-Gaggstatt und am 21. August findet im Schloss Langenburg die Schubertiade statt, ebenfalls unter Beteiligung des Concertino Ensembles. Gespielt wird mit dem Klaviertrio in B-Dur op. 99 D898 ein Spätwerk Schuberts. Ein weiteres Highlight des Hohenloher Kultursommers ist das Finale des Meisterkurses für junge Geigerinnen und Geiger am 24. August im Kloster Schöntal. Ihre ausgewählten Werke und Stücke verfeinern die jungen Talente mit Tipps und Ratschlägen der renommierten Professoren, bevor sie ihr Können stolz und voller Spielfreude dem Kultursommer-Publikum darbieten.

Nicht minder spannend geht es im September weiter, beispielsweise mit Billow Wood mit ihrem Neo-Folk aus Westirland am 4. September in der Alte Kelter in Bretzfeld-Geddelsbach oder Vincente Patíz, der sein Publikum am 16. September im Rittersaal des Schlosses Vellberg unter Zuhilfenahme von Gitarre und Didgeridoo auf ein Abenteuer mitnimmt. Ebenfalls nicht verpasst werden sollte das Trio Parnassus am 18. September in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall mit dem Trio c-Moll op. 9 Nr. 3 von Ludwig van Beethoven.

19. Internationaler Violinenwettbewerb, Sa. 27. August bis Sa. 3. September, Kloster Schöntal, www.hohenloher-kultursommer.de