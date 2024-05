Zentral im Herzen von Schwäbisch Gmünd finden einmal im Jahr die Gmünder Schmucktage statt. Im Festsaal des Kulturzentrums Prediger können die Besucherinnen und Besucher vom 28. bis 30. Juni ein breites Spektrum an individuellem, einzigartigem und aktuellem Schmuck der teilnehmenden Gmünder Gold- und Silberschmiede und der hier ansässigen Schmuckdesigner bewundern und erwerben. Diese sehr hochwertige Ausstellung, bei der die Gmünder Schmuckschaffenden ihre Unikate außerhalb des Ateliers gemeinsam präsentieren, ist einzigartig in der Region. Die Gmünder Schmucktage bieten beste Gelegenheit, die Tradition der Gold- und Silberstadt Schwäbisch Gmünd und die Kreativität ihrer Schmuckschaffenden zu erleben. Das Gold- und Silberschmiedegewerbe hat in der Stauferstadt eine lange Tradition. Bereits 1372 wurde hier der erste Goldschmied urkundlich erwähnt, ab Mitte des 17. Jahrhunderts entwickelte es sich zum bestimmenden Gewerbe der Stadt mit 250 ortsansässigen Gold- und Silberschmieden. Das Besondere an dieser Schmuckausstellung ist, dass die Schmuckschaffenden, die an den Gmünder Schmucktagen teilnehmen, ihren Schmuck von der Idee bis zur Fertigstellung selbst kreieren und herstellen. Die Aussteller der 24. Gmünder Schmucktage sind: Julie-Theresia Blumer, Klaus Brötzler, Tamara Brötzler, Anke Fischer, Margaretha Held, Julia Herber, Iris Köhnke, Katharina Kolb, Jane Lyon, Vanessa May, Alkie Osterland, Iris Schamberger, Manuel Ün, Trude Wendelstein, der Edelmetallverband e.V. Schwäbisch Gmünd sowie das Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät. Im Rahmen der Schmucktage wird dieses Jahr außerdem die Künslterin Christiane Raschke erstmals ihre Kunstwerke präsentieren. Die Keramikarbeiten befassen sich mit dem Thema Mensch als Einzelwesen, Paare oder Gruppen, die miteinander kommunizieren oder sich auf ihre Umwelt beziehen.

24. Gmünder Schmucktage

Fr. 28. bis Sa. 30. Juni, Festsaal Kulturzentrum Prediger, Schwäbisch Gmünd ,

www.schwaebisch-gmuend.de