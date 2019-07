30 Jahre Burgfestspiele

Aus Anlass des 30- jährigen Jubiläums der Künzelsauer Burgfestspiele findet am 24. und 25. August vor der Burg in Schloss Stetten »Das Turnier der Garnerben« mit den Württemberger Rittern und über 70 Akteuren statt.

Authentisches Mittelalter-Feeling

Zwischen Gauklern und Messerwerfern, Hofnarren, Ablasspredigern und Wahrsagerinnen werden edle Recken um die Vorherrschaft in Künzelsau und um die Gunst liebreizender Burgfräulein kämpfen. Und wie im Mittelalter wird durch das Bersten splitternder Lanzen und das Klirren stählerner Schwerter, das wilde Schnauben geharnischter Streitrosse und die schmetternden Fanfaren farbenprächtig gewandeter Herolde eine erregende Kulisse aus längst vergangenen Zeiten zum Leben erweckt. Die drei Turniere finden statt am Samstag 15:30 Uhr und 20:30 Uhr und am Sonntag um 15:00 Uhr statt (Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei).

Den Rahmen dieses faszinierenden Ritter–Spektakels bildet ein mittelalterliches Treiben am Samstag von 14:00 bis 22:30 Uhr und am Sonntag von 11:30 bis 17:00 Uhr. Auf mittelalterliche Weise wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Höhepunkt der leckeren Schlemmerei ist ein zünftiges Rittergelage mit Köstlichkeiten aus der Wildküche. Die erste Aufführung der Künzelsauer Burgfestspiele fand im Sommer 1989 mit der Aufführung des von Wolfgang Freiherr von Stetten verfassten historischen Stückes »Hi Stetten – hi Hohenlohe!« statt. Seitdem gibt es jährlich in Schloß Stetten Aufführungen, welche durch den Förderverein der Künzelsauer Burgfestspiele Schloß Stetten e.V. unterstützt werden. Christian Freiherr von Stetten, Vorsitzender der Künzelsauer Burgfestspiele e.V.: »Wir freuen uns auf ein herrliches Jubiläumswochenende mit viel Action rund um die Burganlage. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und können ohne Anmeldung die Ritterturniere genießen.«Inzwischen hat der Förderverein 420 Mitglieder und einen festen Stamm an Amateurschauspielern, die entweder im Sommer die Freilichtbühne bespielen oder wie in diesem Jahr im Herbst, in der Brunnenhalle von Schloß Stetten ein Dinner-Krimi aufführen.

Musikalische Begleitung der Extraklasse

Auch Musikfreunde kommen in diesem Sommer auf ihre Kosten, denn am 25. August spielt das Glenn Miller Orchestra auf Schloß Stetten. Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung und die Vocalgroup »The Moonlight Serenaders«, bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der Jukeboxes der 30er und 40er Jahre.

Ein weiteres Highlight findet vom 6. bis 23. November in der Brunnenhalle von Schloß Stetten statt. Durch den großen Erfolg vom letzten Mal führen die Laienschauspieler der Burgfestspiele Schloß Stetten ein weiteres Dinner-Krimi »Meine Leiche, deine Leiche« auf. Die Handlung dreht sich um den Unternehmer Albrecht Greifenbrecht, der alle Menschen in seiner Umgebung spüren lässt, dass sie ihm schnurz sind und er die Macht und das Geld hat. Alle seine Angehörigen wollen ihn umbringen und jeder einzelne findet eine Möglichkeit, den Plan in die Tat umzusetzen und ausgerechnet Unschuldige werden verdächtigt...

Turnier der Ganerben, Sa. 24. und So. 25. August, Glenn Miller Orchestra

So. 25. August, 19 Uhr, Krimi-Dinner, Mi. 6. bis Sa. 23. November, jeweils mittwochs, freitags und samstags, Schloß Stetten, Künzelsau

www.stetten-ticket.de