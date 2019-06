30 Jahre Museum der Alltagskultur

× Erweitern Museum der Alltagskultur

In diesem Jahr feiert das Museum für Alltagskultur im Schloss Waldenbuch sein 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass findet dort vom 28. bis 30. Juni 2019 ein großes Geburtstagswochenende, mit einem Open-Air-Kino-Abend des Films »Flashdance«, mit vielen 80er Jahre Musikbeiträgen, einer Modenschau und einer großen 80er-Jahre-Spielstation für Kinder und Erwachsene - alles ganz im Stil der wilden, bunten und schrillen Achziger inklusive »What a feeling« und »Dein ist mein ganzes Herz«.

Das Schloss Waldenbuch war schon vieles - Sitz eines Waldvogts, Dienstsitz zur Zeit der Staufen, Militärdepot, Mehrparteienwohnhaus, Handwerksbetrieb, Klassenzimmer und Kindergarten. Ab 1978 wurde es dann zum Museum umgebaut und im Jahre 1989 als »Museum für Volkskultur, Außenstelle des Württembergischen Landesmuseum Stuttgarts« eröffnet. Darum steht auch schon seit mittlerweile 30 Jahren die Alltagskultur, also das Leben und die Erfahrungen ganz gewöhnlicher Menschen heute und in der Vergangenheit im Fokus des Museums. Durch interaktive Medienstationen und klar umrissene Themenräume wird der Rundgang durch die Ausstellung ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie.Zum nun schon 30. Geburtstag entführt das Museum der Alltagskunst seine Besucher zurück in die Gründungsjahre des Museums - die Achziger! Nach dem offiziellen Festakt am Freitag, 28. Juni beginnt das Geburtstagswochenende mit dem Filmabend am Samstag, den 29. Juni ab 20.30 Uhr unter freiem Himmel mit dem Klassiker »Flashdance« aus dem Jahr 1983, mit Jennifer Beals und Michael Nouri. Dazu gibt es für alles 80er-Jahre Fans eine Cocktailbar, ein Retro-Pop-Corn-Stand und anderen Snacks, Musik des Jahrzehnts und eine 80er-Jahre-Disko-Telefonzelle darf natürlich auch nicht fehlen.

Am Sonntag, den 30. Juni geht es dann wild und aufregend weiter. Auf der Festbühne im Schlosshof bieten Kulturpartner der Stadt Waldenbuch 80er Jahre Musikbeiträge und auch der Künstler Wolfgang Seljé begeistert mit Schlagern der Zeit.

Auch für die Verköstigung wird mit dem anbei liegenden Biergarten und dem Café gesorgt. So kann man sich nebenbei eine kalte Limo oder auch eine gute Kafferöstung schmecken lassen. Weitere Programmpukte sind die 80er-Jahre-Objekt-Rallye, eine Modenschau, verschiedene Filmbeiträge, 80er-Jahre-Spielstationen für Kinder und Erwachsene und eine vielfältige musikalische Untermalung des Wochenendes.

Natürlich kann auch an diesesem Wochenende die Dauerausstelltung zu denverschiedensten Alltagsgegenständen,besucht werden und auch die Sonderausstellung »Dorfhochzeit. Hochzeitsbilder von 1880 bis 2017«, die von Mitte April bis Anfang September diesen Jahres stattfindet, steht für die kulturbegeisterten Besucher offen.

Samstag, 29. Juni, ab 20.30 Uhr und Sonntag, 30. Juni, 16 Uhr

Museum der Alltagskultur, Waldenbuch

