Eine Nacht voller Kultur im Remstal bei der 4. Remstal Museumsnacht am Samstag, 22. Juni! Von 18 bis 24 Uhr wird eine facettenreiche Welt geboten, in der Besucher Stadtgeschichte, Kunst, Kultur und Genuss in einem besonderen Ambiente erkunden können.

Über ein Dutzend Kommunen sind bei der 4. Remstal Museumsnacht mit von der Partie und bieten ein abwechslungsreiches Programm. Entlang von 80 Kilometern öffnen mehr als 40 Einrichtungen wie Museen, Galerien, Weingüter, Hotels und Restaurants ihre Türen und bieten interessante Ausstellungen und kulturelle Highlights.

In Remseck am Neckar laden das Alte Waschhaus, die historische Schmiede und die Ölmühle zu einer spannenden Entdeckungstour zu Fuß ein. Im Weingut Wilhelm Kern in Kernen findet eine Vernissage und Burlesque-Show statt, während im Württemberghaus in Beutelsbach Kinder unter dem Thema »Kleider machen Leute« kreative Figurinen gestalten können. Auch in der Alten Schmiede in Schwaikheim haben Besucher die Möglichkeit, das Schmiedehandwerk selbst auszuprobieren.

Neben diesen Highlights nehmen auch die Stihl Markenwelt in Waiblingen mit einer Mitmachaktion, das Kärcher Museum Winnenden, die Weinstädter Remstalkellerei, das Hotel und Restaurant Lamm Hebsack in Remshalden, das Steinzeitmuseum Korb, das Dorfmuseum in Essingen und viele weitere Partner an der Museumsnacht teil.

Somit bietet die Veranstaltung für jeden etwas: ein Abend voller Entdeckungen, Begegnungen und kultureller Vielfalt für alle Altersgruppen.

Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist überall bestens gesorgt, sodass ein unvergessliches Erlebnis garantiert ist. Der Eintritt ist frei und einige Museen und Angebote sind barrierefrei zugänglich.

4. Remstal Museumsnacht

Sa. 22. Juni, 18 bis 24 Uhr, mehr als 40 Einrichtungen, Remstal, aktuelle Informationen zum Programm in den teilnehmenden Kommunen unter remstal-museumsnacht.de