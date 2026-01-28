5. Südwestdeutscher Kunstpreis, 23.06. bis 07.08.26

Seit Jahrhunderten huldigen Künstlerinnen und Künstler in ihren Stillleben der Welt der Dinge. Sie widmen ihnen Werke von großer Sinnlichkeit: Bilder von Gegenständen, die der Mensch liebt, genießt, sammelt, mit denen er sich schmückt und umgibt. Stillleben zeigen uns die Dinge in ihrer Schönheit und Pracht, in ihrer Begehrlichkeit – aber auch in ihrer Vergänglichkeit.

Und heute? In Zeiten, in denen die Dinge unsere Welt scheinbar übernommen haben: Können Gegenstände noch inspirieren, erfreuen, faszinieren – oder sind sie längst zu Boten eines möglichen Untergangs geworden? »Dinge des Lebens – Stillleben heute« lautet das Thema des 5. Südwestdeutschen Kunstpreises der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Nach Porträt und Landschaft greift die Stiftung damit erneut ein traditionelles Genre der Kunstgeschichte auf und fordert zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler auf, es aus heutiger Perspektive neu zu interpretieren.

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen gilt als die Kunstsparkasse der Region. Seit über 40 Jahren engagiert sie sich als Kunstförderin vor Ort. Bereits seit 1976 vergibt ihre Stiftung einen der ältesten Kunstpreise seiner Art in Deutschland, der seit 2018 unter dem Titel »Südwestdeutscher Kunstpreis« ausgeschrieben wird. Unter den Preisträgern finden sich bedeutende Persönlichkeiten der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts wie Walter Stöhrer, Rudolf Schoofs oder Ralph Fleck. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen lädt Künstlerinnen und Künstler ein, Werke zum Themenkreis »Stillleben« in den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur und Mischtechniken einzureichen. Eine Teilnahme am Wettbewerb ist noch bis zum bis 31. März möglich.

Mit dem Wettbewerb verbunden ist eine Ausstellung in der Kreissparkasse Esslingen. Dort wird eine Auswahl der eingereichten Arbeiten präsentiert und der Publikumspreis vergeben.

5. Südwestdeutscher Kunstpreis der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zum Thema Stillleben. Eine Teilnahme ist noch bis zum 31. März möglich, Ansprechpartnerin: Heike Wittmacher (Unternehmenskommunikation), Fon: 0711 398-44736, heike.wittmacher@ksk-es.de, oder online unter: www.ksk-es.de/kunstpreis

Dinge des Lebens, Ausstellung von Di. 23. Juni bis Fr. 7. August, Haus der Kunden der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Esslingen, alle Infos: www.ksk-es.de/kunstpreis