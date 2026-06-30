80 Jahre Stadtmuseum Sinsheim (4.7. bis 13.9.26)

Am 27. Juli 1946 öffnete der ehemalige Heidelberger Bibliothekar Georg Zink zum ersten Mal die Türen zur stadtgeschichtlichen Sammlung im Sinsheimer Rathaus. Seitdem ist das Museum stark gewachsen, viermal umgezogen und hat sich über die Jahrzehnte mehrfach neu erfunden. Immer mit dabei: Die Freunde Sinsheimer Geschichte, ohne die es die Sammlung nie gegeben hätte. Anlässlich des 80jährigen Jubiläums wird eine Sonderausstellung im Bürgersaal des Alten Rathauses die wechselvolle Geschichte des Stadtmuseums von den bescheidenen Anfängen in der Nachkriegszeit bis ins digitale Zeitalter beleuchten und zugleich dem Umgang der Sinsheimer mit ihrer eigenen Geschichte nachspüren.

4. Juli bis 13. September, Stadtmuseum Sinsheim, stadtmuseum-sinsheim.de