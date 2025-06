Ab Juli Geschichte hautnah erleben: Veranstaltungen im Weygang-Museum

Das Weygang-Museum in der Öhringer Karlsvorstadt präsentiert neben seiner beeindruckenden Zinn- und Fayencesammlung auch Exponate aus der Römerzeit. Obwohl das Weygang-Museum derzeit noch bis zum Jahr 2026 wegen einer Neukonzeption geschlossen ist, finden dennoch ­zahlreiche außergewöhnliche Veranstaltungen statt, die Geschichte für Jung und Alt lebendig werden lassen. Unter dem Motto »Wir fangen schon mal an« mit monatlich wechselnden Programmen bietet das Museum spannende Sonntagsführungen, kreative Aktionen und besondere Einblicke in vergangene Zeiten. In den Sommerferien werden darüber hinaus weitere Führungen für Kinder angeboten, die zum Entdecken und Mitmachen einladen. 6. Juli, 14 Uhr, Kunsthistorische Sonntagsführung: Zur Geschichte und Aktualität der drei Grazien. Auf den ersten Blick wirkt das kleine Bild mit drei nackten, jungen Damen unscheinbar. Erst bei genauerer Betrachtung offenbart sich seine wahre Bedeutung. Das Kunstwerk behandelt Themen wie Schönheit, Anmut und soziales Zusammenleben – Aspekte, die sowohl in der Vergangenheit als auch heute von großer Bedeutung sind. Für diese Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos. 3. August, 14 Uhr, Sonntagsführung/Sommerferienprogramm: Museum zum Anfassen – ein Korb voller Entdeckungen. Mit einem Korb voller spannender Objekte zum Anfassen lernen die Kinder das traditionelle Zinnhandwerk und das Museum kennen. Spielerisch erfahren sie, wie Zinngießer August Weygang einst lebte und arbeitete. Eine museumspädagogische Führung für Kindergarten- und Grundschulkinder zu verschiedenen Exponaten in die Ausstellung. Für diese Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.

Mehr Infos unter www.weygang-museum.de