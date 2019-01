Aktuelle deutsche Comic-Romane

× Erweitern © Felix Pestemer / avant-verlag, www.puttbill.com Drachenei Drachenei im Stammhirn

»Graphic Novels« stellen mit ihrer Verbindung von Text- und Bild-elementen eine Untergruppe des Comics dar. In der künstlerischen Gestaltung sowie in der Komplexität ihrer Inhalte erweitern sie den klassischen Comic um eine neue Dimension. Als in sich abgeschlossene romanhafte Erzählungen mit literarischem Anspruch richten sie sich an ein vorwiegend erwachsenes Publikum. Die Ausstellung stellt 17 national wie international bedeutende Vertreter sowie eine Auswahl herausragender Newcomer der deutschsprachigen Graphic-Novel-Szene vor. Mit über 300 Originalzeichnungen, Probedrucken, Skizzen und Storyboards lädt die Schau die Besucher dazu ein, einen exklusiven Einblick in die Entstehung der Bücher zu nehmen und die Absichten und Arbeitsweisen der Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen.

Bis 06.01., Galerie Stihl Waiblingen, Weingärtner Vorstadt, 12, Waiblingen

www.galerie-stihl-waiblingen.de