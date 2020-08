Alamannenmuseum Ellwangen: 13. Museumswoche Ostwürttemberg

Zum 13. Mal gibt es dieses Jahr wieder eine Museumswoche der Großen Kreisstädte in Ostwürttemberg, und zwar vom 1. bis 9. August. In dieser Zeit ist in den städtischen Museen in Aalen, Ellwangen, Giengen an der Brenz und Heidenheim der Eintritt frei.

Die Museumswoche findet in der Ferienzeit statt, um Touristen wie Daheimgebliebenen die Angebote der städtischen Museen näher zu bringen. Mit der Museumswoche soll zugleich auf den Beitrag der Großen Kreisstädte zum Kulturleben der Region aufmerksam gemacht werden. Auch das Ellwanger Alamannenmuseum ist in dieser Zeit bei freiem Eintritt zu besichtigen. Am Sonntag, 2. August, wird um 15 Uhr eine öffentliche Führung in der Museumsausstellung und in der Sonderausstellung »Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen« angeboten.

Sollte die Teilnehmerzahl von 20 Personen überschritten werden, wird um 15.45 Uhr eine weitere Führung angeboten. Und am Samstag, 8. August, findet von 15-17 Uhr wieder die monatliche »Kunkelstube im Museum« statt, ein offenes Treffen für alle, die am Spinnen von Tier- und Pflanzenfasern interessiert sind und zu dem keine Anmeldung erforderlich ist.

Alamannenmuseum Ellwangen

Haller Straße 9, 73479 Ellwangen

Fon: 07961-969747

www.alamannenmuseum-ellwangen.de