Alamannenmuseum Ellwangen: Aktionen im September

Im Rahmen der Sonderausstellung »Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen« werden im Alamannenmuseum Ellwangen einige besondere Veranstaltungen geboten.

Am 6. September findet von 13 bis 17 Uhr der Aktionstag »Färben und Färbepflanzen« mit Bianca Oettlin und Sabine Maybaum statt. Nicht nur das Mittelalter war bunt. Auch schon in früheren Zeiten wurde farbenfrohe Kleidung sehr geschätzt. Gefärbt wurde vor allem mit Pflanzen, aber auch tierische Färbemittel waren bekannt. Teilweise waren komplexe chemische Vorgänge notwendig, um die Farbstoffe nutzen zu können. Bianca Oettlin und Sabine Maybaum stellen einige der verwendeten Färbepflanzen vor und werden bei trockenem Wetter im Garten auch das Färben vorführen.

Am 9. September referiert Prof. Dipl.-Des. Ellen Bendt vom Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach um 18 Uhr über das Thema »Wolle und Leinen – Nachhaltige Funktionsfasern der Zukunft?«. Der Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach ist mit mehreren Beiträgen, darunter einem Poster über das dortige »Heidschnuckenprojekt« und einem Video und studentischen Arbeiten aus dem »Leinenprojekt der Hochschule, in der Ellwanger Sonderausstellung »Gut betucht« vertreten.

Am 13. September findet von 13 bis 17 Uhr der Aktionstag »Wolle« mit Krainer Bergschafen im Museumshof mit Esther Schneller und Josef Thomer statt. Obwohl bisher häufig angenommen wurde, dass Leinen das von den Alamannen favorisierte Kleidungsmaterial sei, ergibt sich bei genauere Betrachtung, dass es seit der Zucht entsprechender Schafe, die auch die Alamannen kannten, wesentlich einfacher ist, Kleidung aus Wolle herzustellen. An einer Woll- und Faserfühlstation lassen sich bei Esther Schneller die unterschiedlichen Materialien erfühlen. Mit einer Bildergalerie zeigt sie den Werdegang vom Schaf zum fertigen Pullover.

