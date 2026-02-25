Alamannenmuseum Ellwangen: Leidenschaft und Forschung

Vom 19. März 2026 bis 10. Januar 2027 ist im Alamannenmuseum die Sonderausstellung »Leidenschaft und Forschung – Die ­archäologische Sammlung Hohenzollern« zu sehen. Mit der vom ­Landesmuseum Württemberg in Stuttgart konzipierten Ausstellung ­gelangen lange nicht mehr gezeigte archäologische Schätze ins Licht der Öffentlichkeit. Die Sonderschau ist ein Beitrag zum 25-jährigen ­Jubiläum des Alamannenmuseums. Forschung und Sammelleidenschaft im 19. Jahrhundert werden heute differenziert beurteilt. Wer sammelte? Warum? Und wie blicken wir heute auf diese Praktiken? Unter anderem werden die Besucher dazu angeregt, Fragen des Sammelns kritisch zu reflektieren.

ab 19.03.26, Alamannenmuseum Ellwangen, www.alamannenmuseum-ellwangen.de