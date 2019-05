Spatenstich für eine neuen Sternwarte

Auf den Ländereien von Schloss Stetten, nahe dem Solarpark, fande am 18. Mai der Spatenstich für Künzelsaus erste Sternwarte statt. Neben dem Ehrenbürger Alexander Gerst waren unter anderem auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der ESA-Direktor Jan Wörner, die Vorstandsvorsitzende der DLR, Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund und Christan von Stetten bei diesem für Künzelsau historischen Ereignis anwesend. Inszeniert wurde der Bau von Herrn von Stetten, der gleichzeitig auch Vorsitzender des nach dem Astronauten benannten Vereins ist.

Für den CDU-Bundestagsabgeordneten war es schon immer eine Herzensangelegenheit, eine Sternwarte auf dem Gelände von Schloss Stetten zu errichten.

Schon bei Gersts erster Mission, »Blue Dot« sei ihm die Idee gekommen. Allerdings habe sich speziell durch die Windräder und deren störendes Signallicht der Bau verschoben und stand kurzzeitig sogar auf der Kippe. Die Wende kam im November 2018 durch den deutschen Bundestag. Künftig müssen alle Windräder über so genannte Transponder-Abschalteinrichtungen verfügen, welche die Beleuchtung bei näherndem Flugverkehr aktiviert. Anwohner, aber eben auch Sternwarten sollen dadurch Abhilfe geschafft werden.

Aufgrund dieser für die Sternwarte revolutionären Gesetzesänderung erfüllte sich am Samstag um 15 Uhr dieser Wunsch von Herrn von Stetten, nachdem der CDU-Politiker Eberhard Gienger die nötigen Dokumente via Fallschirmsprung überbrachte.

Symbolisch überreichte Gerst dem Inszenator den Schlüssel zum Eingang, welchen er kurz vor seinem Abflug zur ISS am Weltraumbahnhof Baikonur im Vorbeigehen eingesteckt hatte.

Somit hat der Schlüssel, eingewickelt in einem Taschentuch, eine Strecke von sage und schreibe 130 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Ironischer Weise handelte es sich hier um Herrn von Stettens Hausschlüssel, da dieser in jenem Moment keinen anderen zur Hand hatte. Im Zuge des Spatenstichs und der Rückkehr des Schlüssels musste der Freiherr sein Türschloss gegen ein neues austauschen. Somit wird die nach Alexander Gerst benannte Sternwarte neben einem wahrlich galaktischen Schlüssel immer auch einen Teil von Schloß Stetten in ihren Mauern beherbergen.

Minister Altmaier lobte das Bauvorhaben, da Sternwarten nicht nur in großen Städten, sondern auch für die Bevölkerung von außerhalb zugänglich sein sollten. Auch die anderen Redner, unter Ihnen Bürgermeister Stefan Neumann, begrüßten den Bau der Sternwarte als eine enorme Bereicherung für die Stadt Künzelsau. Aller Voraussicht nach, wird die Sternwarte im Jahr 2020 stehen und vor allem für Schüler und Interessensgruppen ein breites Programm bieten.

Finanziert wird das Projekt durch ansässigen Firmen, aber auch durch Privatpersonen im Zusammenhang mit dem Förderverein. Grund und Boden sowie Rohbau stellt die Familie von Stetten kostenlos zur Verfügung, alles andere ist von der Spendenbereitschaft der Künzelsauer Geldgeber abhängig.

Klar ist aber, dass das neue Bauwerk von Anfang an schon ökologisch korrekt ausgerichtet sein soll. Zwar müssen die Solaranlagen, welche für den kompletten Stromhaushalt der Sternwarte aufkommen, zurückgebaut werden, eine Verlagerung an einen anderen Standort schließt dies aber natürlich nicht aus. Somit könnte Künzelsaus neue Sternwarte zu einem Vorzeigeprojekt für künftige, nachhaltige Bauten werden und so noch mehr Menschen zu einem Besuch motivieren. Die Weltraumforschung ist letztlich auch Grundlagenforschung, welche essenzielle Informationen aus vielen Wissensbereichen liefert.

Daher sollte sich auch jeder Einzelne mal über »die Welt da draußen« und sei es nur im privaten Rahmen, Gedanken machen.

Passend dazu wünschte die DLR-Vorstandsvorsitzende, Frau Pascale Ehrenfreud, den Initiatoren stehst »ein volles Haus und viele interessierte Besucher«.

So wurde schließlich im feierlichen, symbolischen Akt der Grundstein für eine Forschungseinrichtung gelegt, welche die bodenständigen Künzelsauer in Zukunft noch weit über den Tellerrand hinausschauen lassen wird. Den letztlich kennen wir nur einen kleinen Teil von »dem da draußen«, einen Teil von etwas weitaus Größerem.