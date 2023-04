Altes Schlachthaus Mosbach: »handsome«

»handsome«

Die Künstlerin Yvonne Schweidtmann präsentiert in ihrer Ausstellung »handsome«, gutaussehend, Gemälde und setzt sich mit Schönheiten auseinander. Schonungslos und facettenreich, zeigt die Künstlerin, was die Gesellschaft beschäftigt, wie Verwerfungen die Welt prägen und beschäftigt sich mit der Körperlichkeit des Menschen. Zärtlich, schön, unvollkommen, verletzlich: all das zeigt Schweidtmann in einer surreallen Bildsprache mit eindringlicher Farbwelt. Schweidtman war in Düsseldorf Meisterschülerin unter Beate Schiff, selbst Schülerin des Künstlers Ewald Mataré. Bei der Finissage am 28. Mai wird eine Tanzperformance von Paul Calderone und Gesangsimprovisation von Thomas Huy dargeboten.

bis 28. Mai, Altes Schlachthaus Mosbach