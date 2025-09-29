Altes Theater Heilbronn: Bühne für Kultur, Genuss und Gastlichkeit

Das Alte Theater Heilbronn öffnet seine Türen – und lädt ein zu Kultur, Kulinarik, besonderen Events und stilvollem Übernachten. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung haben Cindy und Ibrahim Karacan dem traditionsreichen Haus neues Leben eingehaucht. Das Gastgeberpaar, das seit über 15 Jahren gemeinsam privat wie beruflich unterwegs ist, bringt seine Begeisterung für Gastlichkeit, gehobene Küche und besondere Momente in das historische Gebäude ein. Das Alte Theater bietet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm – von Kabarett und Poetry Slam bis hin zu Konzerten und Musikabenden. Parallel dazu dürfen sich Gäste auf kulinarische Erlebnisse freuen: Küchenchef Ibrahim Karacan, geprägt durch die Arbeit mit Sterneköchen, serviert eine kreative Cross-Over-Küche. Jeden Monat führt eine kulinarische Weltreise in ein neues Land – mit mehrgängigen Menüs, inspiriert von den Aromen und Traditionen der internationalen Küche. Ob Hochzeit, Firmenfeier oder Geburtstag – der festliche Theatersaal mit funkelndem Sternenhimmel schafft eine besondere Atmosphäre für unvergessliche Anlässe. Individuell abgestimmte Konzepte, exzellente Küche und herzlicher Service machen jede Veranstaltung einzigartig. Wer lieber zuhause feiert, kann den Fine-Dining-Catering-Service buchen – inklusive Live-Koch-Erlebnis. Auch an besonderen Tagen wie Ostern, Muttertag oder Weihnachten lädt das Alte Theater zu festlichen Menüs in stilvollem Ambiente ein. Wer den Aufenthalt verlängern möchte, findet im hauseigenen Hotel 15 individuell gestaltete Zimmer. Die neuen Wohnkonzepte Forest, Boho, Black & White sowie eine exklusive Suite setzen dabei besondere Akzente. So vereint das Alte Theater Heilbronn Kultur, Genuss und Gastfreundschaft – und wird zur Bühne für besondere Begegnungen und Erlebnisse.

Altes Theater Heilbronn, Lauffener Str. 2, 74081 Heilbronn, Fon: 07131-59220, www.altes-theater-heilbronn.de