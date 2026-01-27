Amazonien – Faszination Regenwald im Gasometer Pforzheim

Das Riesenrundbild des Berliner Künstlers Yadegar Asisi nimmt die Besuchenden mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch den tropischen Regenwald. Wie auf einer Lichtung öffnet sich der Blick weit in die Amazonaslandschaft – auf imposante Baumkronen mit bis zu zehn Meter hohen Brettwurzeln, auf außergewöhnliche Pflanzen und Tiere. In dem zylindrischen Gebäude können die Besucher das Panorama von verschiedenen Ebenen aus betrachtenUnterstützt wird die Entdeckungsreise von einer beeindruckenden Lichtinstallation, einer realistischen Geräuschkulisse und eigens für dieses Projekt komponierter Musik von Eric Babak. Die begleitende Ausstellung ermöglicht es, sich dem komplexen System Regenwald auf unmittelbare Weise zu nähern. In den Faschingsferien vom 14. bis 22. Februar lädt das Panorama Amazonien Familien zu besonderen Entdeckungen ein. Täglich finden die familienfreundlichen Führungen »Mit TUKI unterwegs« statt, bei denen ein fröhlicher Tukan die Kinder auf einer abenteuerlichen Reise durch den Regenwald begleitet. Von Rosenmontag bis Aschermittwoch gilt für Kinder bis 16 Jahre: Mit Kostüm ist der Eintritt frei. Außerdem gibt es täglich ein Kinderquiz. Am 20. Februar findet ein Familientag statt, an dem alle Kinder bis 16 Jahre freien Eintritt genießen. Am Valentinstag, dem 14. Februar, steht ein besonderes Erlebnis auf dem Programm: »Schmetterlinge im Bauch – wenn es in Amazonien um Liebe geht«. Die etwa 90-minütige Führung beinhaltet einen Getränkeempfang und ein kleines Essen im Panorama Amazonien.

Amazonien, täglich 10 bis 18 Uhr, Gasometer Pforzheim, Fon: 07231-7760997, www.gasometer-pforzheim.de