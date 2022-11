Amy Winehouse - Zwischen Blues & Bikini

Amy Winehouse hat durch ihre markant-rauchigen Timbre, einem Genre-Mix aus Jazz, Soul, Blues und Pop, ihrem charakteristischen Retrolook, aber auch durch ihren zu frühen Tod einen Legendenstatus erreicht. Das BikiniARTmuseum widmet anlässlich des 11. Todestages erstmals, eine eigene Austellung in Deutschland. Aus dem Besitz von Amy Winehouse wurden 15 Kleidungstücke, darunter auch Bikinis bei einer Auktion im November 2021 vom BikiniARTmuseum ersteigert. Diese bieten nicht nur einen intimen Einblick in den extravaganten Kleiderschrank der Sängerin, sondern auch in ihr Leben abseits von Bühne und Blitzlichtgewitter. rm

Bis 31.01.2023,

BikiniARTmuseum Bad Rappenau, www.bikiniartmuseum.com