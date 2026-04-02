Andreas Gärtner: Eclipse in Buchen

Andreas Gärtner untersucht in seiner künstlerischen Arbeit Bildentstehung als offenen Prozess zwischen digitaler Reproduktion und traditioneller Maltechnik. Ausgangspunkt ist der Scanner, dessen technische Logik gezielt verschoben wird: Objekte, Bildmaterial und unterschiedliche Lichtquellen werden abgetastet, verfremdet und durch Zufall, Regulierung sowie Fehlinterpretationen geprägt. Die entstehenden Bilddaten werden digital manipuliert, in verschiedene Oberflächen übersetzt und teils mit handgemalten Elementen bearbeitet. Vor dem Hintergrund einer zunehmend digital vermittelten Bildwelt richtet sich diese Praxis auf die Frage, was Malerei unter diesen Bedingungen sein kann.

bis 17. Mai, Kulturforum Vis-a-vis, ­Buchen, www.buchen.de