Anna Fasshauer & Eman Elbana, 17.10. bis 12.12.25

Anna Fasshauer arbeitet bewusst ohne industrielle Unterstützung. Der direkte Kontakt zum Material ist für sie essenziell – nur so bleiben Intention, Motivation und Empathie mit dem Werk erhalten. Sie verwendet Materialien wie Edelstahl, Aluminium, Trockenbauprofile und Blech. Eman Elbana verfolgt einen anderen Ansatz. Ihre Ausstellung ist Teil eines Forschungsprojekts über den Wandel urbaner Landschaften und untersucht fragmentierte Erinnerungen. Im Zentrum steht ihre persönliche Verbindung zur ägyptischen Baumwollindustrie – einst Symbol nationalen Stolzes, heute ein Relikt. Beide Künstlerinnen setzen sich mit Transformation auseinander.

Sa. 17. Oktober bis Sa. 12. Dezember, Kunstverein im MIK, Ludwigsburg, www.kunstverein-ludwigsburg.de