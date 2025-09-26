Anna Lea Hucht: Furry Flowers, 18.10.25 bis 11.1.26

Anna Lea Hucht wurde vom Kunstverein Göppingen als Künstlerin der Jahresausstellung 2025 in der Kunsthalle Göppingen ausgewählt. Für ihr außergewöhnliches Schaffen wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Innenräume sind ein zentrales Motiv in ihrem Werk. In großzügig und zugleich detailreich gestalteten Zeichnungen und Aquarellen von Zimmern, Küchen und Wohnsituationen herrscht oft ein eigenartiges Durcheinander. Eine unterschwellige Spannung durchzieht die Bildwelten – etwas Unheimliches liegt in der Luft. Hucht trifft genau den Punkt, an dem sich realistische Wahrnehmung und surreales Empfinden kaum voneinander trennen lassen. Die Interieurs sind weit mehr als bloße Zustandsbeschreibungen oder Genreszenen des heutigen Lebens. Sie eröffnen den Raum für die Ahnung, dass hinter scheinbar normalen Anordnungen von Dingen verborgene Ebenen der Wirklichkeit liegen.

Anna Lea Hucht. Furry Flowers, Sa. 18. Okotber bis So. 11. Januar, Kunsthalle Göppingen, www.kunstverein-goeppingen.de