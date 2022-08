Anselm Reyle: »Teenage Wasteland«

Anselm Reyle gehört zu den renommiertesten, international bekannten Künstler*innen seiner Generation. In Tübingen geboren und in Heilbronn aufgewachsen, wird er nun die gesamte Kunsthalle Vogelmann bespielen. Die Liste seiner Ausstellungsorte liest sich wie ein Who’s Who der Kunstwelt, seine Kollaborationen, z. B. mit Dior für eine Handtaschenserie, sind legendär. Auf verblüffende Weise mischt er Stile, Farben und Materialien, er arbeitet mit Autolack, PVC- und Spiegel-Folie, Sprühfarbe, LED-Leuchten, Beton oder Ton. Sein Werk spiegelt das gesamte Bildrepertoire abstrakter Bildfindung. Diese Arbeitsweise macht er in seiner Ausstellung in Heilbronn, erstmals konsequent zum Thema.

bis 23. Oktober, Kunsthalle Vogelmann, Heilbronn

www.kunstverein-heilbronn.de