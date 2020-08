»Alles im Fluss...« – Aquarelle von Katja Körner

Die Künstlerin Katja Körner zeigt eine Auswahl ihrer Bilder mit Flusslandschaften, die in den Jahren 2015 bis 2020 entstanden. Das Leben ist ständig im Wandel, so auch die Entwicklung in ihrem Schaffen. Im Laufe der Zeit veränderte sich das Arbeiten mit Farbe, Wasser und Motiven. Die Künstlerin lernte, Landschafen in ihrer Gesamtheit zu sehen und auch Teilaspekte daraus in Szene zu setzen. Die Kraft der Farben, der Ausdruck der Idylle und letztendlich das Zusammenspiel von Himmel, Erde und Fluss, dies zu kombinieren, daraus sprechen ihre Bilder. Auf ihren Reisen durch Frankreich, Spanien, China und auch immer wieder durch Deutschland fand sie viele reizvolle Motive.

Katja Körner, 12. September bis 11. Oktober, Sa. & So. 14-17 Uhr Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Bad Rappenau, www.badrappenau.de/stadtleben