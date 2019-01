Armin Stähle zum 80. (bis 14. April 2019 in Eberbach)

× Erweitern Armin Stähle

Der 2008 in Eberbach verstorbene Künstler Armin Stähle wäre im Januar 2019 80 Jahre alt geworden. Seine Heimatstadt Eberbach widmet ihm deshalb Ausstellungen an verschiedenen Orten.

Stähle hat ein Werk von großer Bandbreite und Komplexität geschaffen. In seinem Gesamtwerk stehen die Gemälde im Vordergrund. Sein „Madonnenzyklus“ (12 Ölbilder) beinhaltet die Vielschichtigkeit des Themas „Madonna-Frau-Mutter-Kind“.

Als Radierer hat er sich einen Namen gemacht u. a. auch durch seine Mappenwerke „Wutachblätter“ und die „120 Tage des Marquis de Sade. Schuberts „Winterreise“ hat er in 24 Federzeichnungen umgesetzt.

Stähle war leidenschaftlicher Liebhaber des Jazz, dies kommt in seinen vielen Bildern, Skizzen, Zeichnungen und der Siebdruckmappe „Jazztriologie“ zum Ausdruck. Motive seiner Heimatstadt haben ihn zu Bildern, vor allem Aquarellen inspiriert.

„Bilder zur Musik“ sind in der Rathausgalerie zu sehen, „Malerei und Graphik“ ist in der Galerie Artgerecht und „Aquarelle und frühe Werke“ sind im Museum der Stadt Eberbach ausgestellt.

Die Kunsthistorikerin Leslie Dachselt, M.A. (Brücke Museum Berlin) schreibt zu Armin Stähle:

Armin Stähle ist ein Künstler, der Gegensätze in sich vereint. Zum einen komponiert er akribisch, fast schon pedantisch sein Werke, zum anderen ist er sehr spontan, expressiv und lässt sich zu schnellen, fast flüchtigen, aber atmosphärisch dichten Skizzen inspirieren. In vielen seiner farbstarken Ölbilder scheint er beide Arbeitsweisen meisterhaft zu vereinen: Geometrische Elemente und Linien strukturieren die Gemälde, unterteilen sie, geben Halt oder lösen voneinander. Gleichzeitig werden diese starren, komponierten Gliederungen aufgebrochen durch lockere portraitähnliche Konturen, die verdeutlichen, dass der Mensch in all seinen Facetten stets das Zentrum von Stähles Schaffen ist.

Ausstellungen in Eberbach bis 14.4.2019

Rathausgalerie:

Mo., Di., Do 8-17 Uhr

Mi., 8-18 Uhr

Fr., 8-12 Uhr

Galerie Artgerecht:

Di. bis Fr. 15-18 Uhr

Samstag 11-14 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung unter 06272-2100 oder 06271-3858

Museum der Stadt Eberbach:

Di und Fr 15-17 Uhr

Sa und So 14-17 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung unter 06271-87242