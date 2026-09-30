ARTe Kunstmesse Stettenfels (23. bis 25.10.26)

In der besonderen Atmosphäre der historischen Burganlage präsentieren rund 50 ausgewählte Künstler aus der Region, ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland ihre aktuellen Positionen der bildenden Kunst. Auf rund 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erwartet Besucher eine vielseitige Präsentation zeitgenössischer Werke – von etablierten Künstlern bis hin zu aufstrebenden Talenten. Zum Verkauf stehen unter anderem Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und Grafiken. Ergänzt wird das Angebot durch kostenfreie Führungen mit der Kunsthistorikerin Anette Ochsenwadel, die ausgewählte künstlerische Positionen vorstellt.

Fr. 23. bis So. 25. Oktober, Burg Stettenfels, Untergruppenbach

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