ARTe Kunstmesse Stettenfels (24.-26.10.25)

Die ARTe Kunstmesse Stettenfels lädt Kunstliebhaber:innen und Interessierte erneut auf Burg Stettenfels in Untergruppenbach bei Heilbronn ein. Innerhalb der historischen Mauern präsentieren rund 50 Künstler:innen aus Deutschland sowie dem benachbarten Ausland eine kuratierte Auswahl zeitgenössischer Kunst. Besucher erwartet eine vielseitige Präsentation zeitgenössischer Werke von etablierten Künstlern bis hin zu aufstrebenden Talenten, aus unterschiedlichen Genres der bildenden Kunst – zum Verkauf stehen u.a. Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Grafiken. Neben einem breiten künstlerischen Angebot erwartet die Besucher:innen ein bayrisches Schmankerl in der Schirmbar der Burggastronomie. Für Freitag, den 24. Oktober, können Besucher das Weißwurst-Vernissage-Ticket bestellen, das ausschließlich im Vorverkauf online erhältlich ist.

Fr. 24. bis So. 26. Oktober, Fr. 13 bis 20 Uhr, Sa. & So. 11 bis 18 Uhr

Burg Stettenfels, Untergruppenbach, arte-kunstmesse.de