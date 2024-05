Artist Opening in Leonberg

Der Art Shop Leonberg ist ein Ort, der die Kunstszene in Leonberg bereichert und eine Plattform für lokale Künstler bietet. Hier kann man viele Kunstwerke entdecken. Was den »Art Shop Leonberg« besonders auszeichnet, ist die Möglichkeit, direkt mit dem Künstler in Kontakt zu treten. Gerne erzählen die Künstler über Ihre künstlerische Vision ihrer Werke. Diese persönliche Note, macht das »Artist Opening« zu einem besonderen Erlebnis. Das innovative Event, dass die Künstler und Kunstbegeisterte zusammenbringt findet am 25. Mai statt. Hier tauschen sich Kreative aus, knüpfen Kontakte und erleben den Austausch hautnah. Es ist ein Ort des Dialogs, der Inspiration und der persönlichen Begegnung zwischen Schöpfern und Bewunderern der Kunst, dies und noch viel mehr wird begleitet von melodischer Live-Musik.

Sa. 25. Mai, ab 16 Uhr, Artshop im Leo-Center, Leonberg,

@artshopleonberg

www.kunstschmuck-gempe.de