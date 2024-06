Auf Zeitreise an Bord der Titanic - ab 21. Juli in Ludwigsburg

Nach erfolgreichen Gastspielen in Las Vegas, Melbourne und Brüssel kommt »Titanic –Die Ausstellung« im Juli nach Deutschland. Im Ludwigsburger urbanharbor sind ab dem 21. Juli für sechs Monate unzählige Original-Exponate, die bei verschiedenen Tauchgängen zum Wrack der Titanic geborgen wurden, Nachbauten unterschiedlicher Räumlich-keiten inklusive der ikonischen Freitreppe und vieles mehr in einer einzigartigen Ausstellung zu erleben, die eine aufsehen-erregende Zeitreise in die Ära der Titanic ermöglichen.

Am 10. April 1912 stach die RMS Titanic vom englischen Southampton aus zu ihrer Jungfernfahrt in See. Die Titanic - das luxuriöseste und technisch fortschrittlichste Schiff der damaligen Zeit - kollidierte am 14. April 1912 um 11.40 Uhr mit einem Eisberg und sank zwei Stunden und 40 Minuten später am 15. April, wobei fast 1.500 Menschen ums Leben kamen. Von diesem Tag an haben sich die tragischen und unglaublichen Geschichten, die sich in dieser schicksalhaften Nacht abgespielt haben, in den Herzen und Köpfen festgesetzt. Obwohl die Titanic auf dem Meeresgrund des Nordatlantiks ruht, können Gäste die Geschichten der Titanic erleben, wenn »Titanic – Die Ausstellung« ihr mit mehr als 200 authentische Artefakte, die an der Wrackstelle der Titanic geborgen wurden, Tribut zollt.

Die Ausstellung präsentiert authentische Artefakte aus dem Wrack des berühmten Schiffes. Jahrzehntelang hat die Titanic die Menschen in ihren Bann gezogen, indem sie in die wahren Geschichten von Heldentum, Liebe, Angst und unmöglichen Entscheidungen eintauchten, als der »unsinkbare« Ozeandampfer seinem Schicksal erlag. Es war ein Wendepunkt in der Weltgeschichte, der einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat. Beim Betreten von »Titanic – Die Ausstellung« werden die Gäste in den April 1912 zurückversetzt, als das Schiff zu seiner ersten und letzten Reise aufbrach. Die Gäste erhalten eine nachgebildete Bordkarte, schlüpfen in die Rolle eines Passagiers und verfolgen eine Reise durch das Leben auf der Titanic - vom Bau des Schiffes über das Leben an Bord bis hin zum berüchtigten Untergang. Auch die heutigen Bemühungen um die Bergung von Artefakten und die Konservierung des Wracks für wissenschaftliche Analysen und die Bewahrung der Geschichte werden behandelt, damit auch künftige Generationen die Titanic bewundern, betrachten und von ihr lernen können.

