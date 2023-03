Ausstellung » KUNST·STOFF« in Heilbronn

Als schützende Schicht zwischen Mensch und Umwelt sind Stoffe allgegenwärtig. In Textilien verbinden sich Sinnliches, Emotionales und persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen und kulturellen Dimensionen. Auch politische, wirtschaftliche und ökologische Fragen klingen an. Für Künstler*innen finden sich so zahlreiche Anknüpfungspunkte. Als weiches, flexibles Material fordert Stoff zu immer neuen Formexperimenten heraus. Von zarten Gazearrangements über filigrane plastische Spitze bis zu wuchtigen Webarbeiten eröffnen sich erstaunliche Gestaltungsmöglichkeiten. Über 40 internationale Positionen zeigen die faszinierende Vielfalt textiler Kunst von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart. Die Gegenüberstellung von Historischem und Heutigem offenbart: Stoff berührt wie kein anderes Medium.

bis So. 25. Juni

Kunsthalle Vogelmann, Heilbronn

museen-heilbronn.de